Интернет-магазин напольных покрытий и дверей
Интернет-магазин «Пол Страны» предлагает напольные покрытия и двери от известных отечественных и зарубежных производителей. У нас представлены лучшие коллекции по очень выгодным ценам. Гарантируем нашим клиентам высокий сервис обслуживания. Предоставляем широкий спектр дополнительных услуг: доставку, замер помещения, укладку и многое другое. Работаем также с заказами по индивидуальным проектам.
О компании
Интернет-магазин «Пол Страны» занимается продажей напольных покрытий и дверей в Казани. У нас большой опыт работы в этой сфере. Мы знаем толк в качественных отделочных материалах. Компания сотрудничает напрямую с производителями и поставщиками товара из России, Бельгии, Германии, Польши, Швейцарии. Являемся официальным дистрибьютором брендов Classen, Pergo, Quick-Step, Coswick, Kronotex, Wineo, Karelia и многих других. Располагаем сетью фирменных салонов. Наши главные преимущества:
- демократичные цены, система скидок;
- выгодные условия сотрудничества;
- высокий сервис обслуживания;
- работа с оптовыми и розничными клиентами;
- успешная реализация индивидуальных проектов;
- удобное время работы.
Каталог ассортимента
В нашем магазине представлен огромный выбор коллекций от бюджетного до премиум-класса. Предлагаем:
- паркетную, инженерную, массивную доску из традиционных, экзотических пород: дуба, ясеня, бука, венге, американского ореха и т.д;
- ламинат,
- модульный (художественный) паркет,
- плитку-ПВХ,
- пробковый пол,
- линолеум,
- ковролин (ковровые покрытия),
- входные, межкомнатные двери,
- потолочно-стеновые панели,
- аксессуары (сопутствующие товары);
- средства по уходу и для локального ремонта покрытий.
Индивидуальные проекты
Мы любим решать сложные задачи, реализовывать масштабные проекты. У нас можно заказать элитный художественный паркет с индивидуальным дизайном для самых различных помещений: от квартир и частных особняков до офисов А-класса. По желанию клиента напольное покрытие может быть выкрашено в определенный цвет, дополнено специальными эффектами декора и т. д. Вы станете обладателем эксклюзивных полов — таких не будет ни у кого. Мы, в том числе, берем большие объемы заказа. Гарантируем оперативный срок его выполнения.
Стандарты обслуживания
Наш магазин напольных покрытий и дверей в Казани предлагает только качественный сертифицированный товар от известных проверенных производителей. Для вас работают квалифицированные консультанты (регулярно проходят обучение, мастер-классы), профессиональные укладчики, замерщики, отдел логистики. Подберем нужный вариант, быстро оформим заказ, доставим товар в удобное время. По вашему желанию поможем с укладкой напольного покрытия. Мы также предлагаем уникальную услугу — бесплатный выезд менеджера с образцами интересующего товара. Все подробности — на нашем сайте.
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Новости
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