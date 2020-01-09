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Интернет-магазин напольных покрытий и дверей

Интернет-магазин «Пол Страны» предлагает напольные покрытия и двери от известных отечественных и зарубежных производителей. У нас представлены лучшие коллекции по очень выгодным ценам. Гарантируем нашим клиентам высокий сервис обслуживания. Предоставляем широкий спектр дополнительных услуг: доставку, замер помещения, укладку и многое другое. Работаем также с заказами по индивидуальным проектам.

О компании

Интернет-магазин «Пол Страны» занимается продажей напольных покрытий и дверей в Казани. У нас большой опыт работы в этой сфере. Мы знаем толк в качественных отделочных материалах. Компания сотрудничает напрямую с производителями и поставщиками товара из России, Бельгии, Германии, Польши, Швейцарии. Являемся официальным дистрибьютором брендов Classen, Pergo, Quick-Step, Coswick, Kronotex, Wineo, Karelia и многих других. Располагаем сетью фирменных салонов. Наши главные преимущества:

  • демократичные цены, система скидок;
  • выгодные условия сотрудничества;
  • высокий сервис обслуживания;
  • работа с оптовыми и розничными клиентами;
  • успешная реализация индивидуальных проектов;
  • удобное время работы.

Каталог ассортимента

В нашем магазине представлен огромный выбор коллекций от бюджетного до премиум-класса. Предлагаем:

  • паркетную, инженерную, массивную доску из традиционных, экзотических пород: дуба, ясеня, бука, венге, американского ореха и т.д;
  • ламинат,
  • модульный (художественный) паркет,
  • плитку-ПВХ,
  • пробковый пол,
  • линолеум,
  • ковролин (ковровые покрытия),
  • входные, межкомнатные двери,
  • потолочно-стеновые панели,
  • аксессуары (сопутствующие товары);
  • средства по уходу и для локального ремонта покрытий.

Индивидуальные проекты

Мы любим решать сложные задачи, реализовывать масштабные проекты. У нас можно заказать элитный художественный паркет с индивидуальным дизайном для самых различных помещений: от квартир и частных особняков до офисов А-класса. По желанию клиента напольное покрытие может быть выкрашено в определенный цвет, дополнено специальными эффектами декора и т. д. Вы станете обладателем эксклюзивных полов — таких не будет ни у кого. Мы, в том числе, берем большие объемы заказа. Гарантируем оперативный срок его выполнения.

Стандарты обслуживания

Наш магазин напольных покрытий и дверей в Казани предлагает только качественный сертифицированный товар от известных проверенных производителей. Для вас работают квалифицированные консультанты (регулярно проходят обучение, мастер-классы), профессиональные укладчики, замерщики, отдел логистики. Подберем нужный вариант, быстро оформим заказ, доставим товар в удобное время. По вашему желанию поможем с укладкой напольного покрытия. Мы также предлагаем уникальную услугу — бесплатный выезд менеджера с образцами интересующего товара. Все подробности — на нашем сайте.

Наши услуги

Укладка ламината Мы производим профессиональную укладку ламината, благодаря которой ваше покрытие прослужит долго и сохранит первоначальный внешний вид. Укладка паркетной доски Закажите укладку паркетной доски. Мы выполним все работы с учётом требований производителей и особенностей помещения. Укладка линолеума Грамотно уложенный линолеум прослужит много лет. Закажите профессиональную укладку в интернет-магазине "Пол Страны". Монтаж дверного блока Наши специалисты качественно и быстро произведут монтаж дверей.
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Новости

09.01.2020
Скидки на ламинат Pergo!

Акция в интернет-магазине «Пол Страны». Ламинированное напольное покрытие по выгодным ценам!

Сроки проведения акции до 29 февраля!

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09.01.2020
Скидка на ламинат Quick-Step!

В интернет-магазине «Пол Страны» действует акция - на все декоры торговой марки Quick-Step!

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01.01.2020
Снижены цены на паркет Coswick до 18%

Скидки до 18% на некоторые позиции паркетной и инженерной доски, а также паркета елка Coswick.

Акция действует до 31.01.2020.

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