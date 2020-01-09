Интернет-магазин напольных покрытий и дверей

Интернет-магазин «Пол Страны» предлагает напольные покрытия и двери от известных отечественных и зарубежных производителей. У нас представлены лучшие коллекции по очень выгодным ценам. Гарантируем нашим клиентам высокий сервис обслуживания. Предоставляем широкий спектр дополнительных услуг: доставку, замер помещения, укладку и многое другое. Работаем также с заказами по индивидуальным проектам.

О компании

Интернет-магазин «Пол Страны» занимается продажей напольных покрытий и дверей в Казани. У нас большой опыт работы в этой сфере. Мы знаем толк в качественных отделочных материалах. Компания сотрудничает напрямую с производителями и поставщиками товара из России, Бельгии, Германии, Польши, Швейцарии. Являемся официальным дистрибьютором брендов Classen, Pergo, Quick-Step, Coswick, Kronotex, Wineo, Karelia и многих других. Располагаем сетью фирменных салонов. Наши главные преимущества:

демократичные цены, система скидок;

выгодные условия сотрудничества;

высокий сервис обслуживания;

работа с оптовыми и розничными клиентами;

успешная реализация индивидуальных проектов;

удобное время работы.

Каталог ассортимента

В нашем магазине представлен огромный выбор коллекций от бюджетного до премиум-класса. Предлагаем:

паркетную, инженерную, массивную доску из традиционных, экзотических пород: дуба, ясеня, бука, венге, американского ореха и т.д;

ламинат,

модульный (художественный) паркет,

плитку-ПВХ,

пробковый пол,

линолеум,

ковролин (ковровые покрытия),

входные, межкомнатные двери,

потолочно-стеновые панели,

аксессуары (сопутствующие товары);

средства по уходу и для локального ремонта покрытий.

Индивидуальные проекты

Мы любим решать сложные задачи, реализовывать масштабные проекты. У нас можно заказать элитный художественный паркет с индивидуальным дизайном для самых различных помещений: от квартир и частных особняков до офисов А-класса. По желанию клиента напольное покрытие может быть выкрашено в определенный цвет, дополнено специальными эффектами декора и т. д. Вы станете обладателем эксклюзивных полов — таких не будет ни у кого. Мы, в том числе, берем большие объемы заказа. Гарантируем оперативный срок его выполнения.

Стандарты обслуживания

Наш магазин напольных покрытий и дверей в Казани предлагает только качественный сертифицированный товар от известных проверенных производителей. Для вас работают квалифицированные консультанты (регулярно проходят обучение, мастер-классы), профессиональные укладчики, замерщики, отдел логистики. Подберем нужный вариант, быстро оформим заказ, доставим товар в удобное время. По вашему желанию поможем с укладкой напольного покрытия. Мы также предлагаем уникальную услугу — бесплатный выезд менеджера с образцами интересующего товара. Все подробности — на нашем сайте.